Uma briga generalizada que ocorreu no município de Avelinópolis, na madrugada do último domingo (5), terminou com um homem morto e outro ferido. Um vídeo mostra o momento em que os envolvidos trocam socos e golpes de capacete, até um deles sacar uma arma de fogo e atirar ao menos três vezes. Vítimas dos disparos seriam primos.

A confusão aconteceu por volta de 2h e, segundo a Polícia Militar (PM), teria sido motivada por drogas. No entanto, ainda não há confirmação dessa informação.

Nas imagens, é possível ver quando pelo menos cinco homens trocam agressões. Em um dado momento, um deles cai e passa a ser espancado por outros dois.

Já um outro homem volta com uma arma de fogo, e é quando ele efetua os disparos.

Conforme a PM, Samuel Inácio Júnior Pereira foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Já seu primo, Welisson Pereira, ficou ferido ao também ser alvo do disparo. A reportagem tenta confirmar se e em qual unidade hospitalar ele foi internado.

A polícia informou que os suspeitos já foram identificados.

Prisões

Ainda de acordo com a PM, após o início das diligências, a corporação encontrou três homens que seriam conhecidos dos suspeitos do crime.

Com eles, os militares apreenderam cinco armas de fogo: quatro pistolas e uma carabina. Eles foram presos por porte ilegal de arma de fogo. No entanto, ainda segunda a corporação, nenhum deles teria ligação com o caso de domingo.

Ao POPULAR, a delegada Carla de Bem, que apura o crime, disse que as investigações seguem em sigilo.

