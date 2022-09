Cidades Briga por divisão de apartamento teria motivado incêndio com morte, em Goiânia Vítima e companheiro viveram juntos por 4 anos, mas após a separação, passaram a brigar pelo imóvel

O incêndio que atingiu um apartamento no setor Leste Universitário, em Goiânia, e culminou na morte de um homem, no último domingo (11), teria sido provocado intencionalmente após uma briga entre a vítima e seu ex-companheiro quanto à divisão do imóvel. Um corpo que seria de Reginaldo Pereira dos Santos, de 48 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (15) e passa por p...