As Brs-153, 414 e 080 estão passando por obras nesta semana para realização de uma série de melhorias na extensão do Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins. Segundo a Ecovias do Araguaia, as obras devem ser finalizadas nesta quinta-feira (29) e o tráfego de veículos funcionará no sistema 'pare e siga'.

Durante as obras, as pistas sul e norte estarão funcionando de forma intercalada e haverá interdição total em alguns trechos. "Essas restrições são realizadas principalmente entre 6h e 18h", explica a Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pela administração das rodovias.

No local estão sendo realizadas a recuperação de pavimento e dos dispositivos de drenagem, poda de árvores, revitalização de sinalização horizontal e reparo em defensas metálicas. "As obras asseguram a qualidade da infraestrutura rodoviária, além de garantir a segurança dos motoristas no período chuvoso", diz a concessionária.

Aos motoristas, a orientação é que tenham atenção e reduzam a velocidade ao passarem por trechos em obras.

De acordo com a concessionária, as obras têm prazo de finalização em até dois anos após assinatura do contrato de concessão, realizada em outubro de 2021.

Confira os trechos em obras:

- BR-153/TO/GO: entre Aliança do Tocantins e Anápolis, com 624,1 quilômetros;

- BR-080/GO: entre Uruaçu e Assunção de Goiás (BR-414), com 87 quilômetros;

- BR-414/GO: entre Assunção de Goiás e Anápolis, com 139,6 quilômetros.

