Cidades BRs 153, 414 e 080 têm obras com interdição parcial de tráfego em Goiás nesta semana Atividades de recuperação de pavimento serão paralisadas no feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (16), e retomadas nos dias 17 e 18

Diversos pontos das rodovias BR-153, 414 e 080, nos estados de Goiás e Tocantins, estão parcialmente interditados nesta semana por conta de obras de manutenção, infraestrutura, reparos e recuperação do asfalto. Essas atividades exigem a operação ‘pare e siga’, com alterações pontuais no tráfego, definidas pela concessionária Ecovias do Araguaia, responsável pela administração d...