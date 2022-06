Durante esta semana, de segunda-feira (20) à sábado (25), as rodovias BR-153, 414 e 080, entre os estados de Goiás e Tocantins, estarão interditadas parcialmente para serviços de manutenção da pista. Durante os bloqueios, executados de forma alternada, entre 6h e 18h, o fluxo do tráfego será intercalado entre pista sul e norte.

As manutenções são continuidade dos serviços de melhoria no Sistema Rodoviário Anápolis-Aliança do Tocantins, sob concessão da Ecovias do Araguaia. Serão realizadas obras de infraestrutura, trabalhos de pavimentação e manutenção da malha viária ao longo das rodovias. Confira os trechos interditados:

BR-153/GO: bloqueio parcial de pista, em ambos os sentidos da rodovia, nos quilômetros:

- Km 442 e 418, em Anápolis;

- Km 420 ao 370, entre Anápolis e São Francisco de Goiás; Quilômetro 422 ao 424, também Anápolis;

- Km 55 ao 3, em Porangatu;

- Km 212 ao 140, entre Uruaçu e Mara Rosa;

- Km 106 ao 144, entre Santa Tereza de Goiás e Campinorte;

- Km 76 ao 100, entre Porangatu e Santa Tereza de Goiás

BR-153/TO: bloqueio parcial de pista, em ambas as direções da via, nos quilômetros:

- Km 720 ao 750, entre os municípios de Figueirópolis e Alvorada;

BR-414 e 080: interdição do tipo ‘pare e siga’ para as atividades de remoção e implantação de defensas metálicas e reparo de placas, nos quilômetros:

- Km 300 ao 441, entre Vila Propício e Anápolis

- Km 423 (Abadiânia); 435 (Anápolis); 358, 361 e 368 (Cocalzinho de Goiás); e 388 (Corumbá de Goiás);

BR-080/GO: terraplenagem entre 7h e 17h, nos quilômetros:

- Km 137 ao 144, entre Barro Alto e Santa Rita do Novo Destino;

Na BR-153/GO, as atividades de terraplanagem serão realizadas das 7h às 18h, no quilômetro 203, em Uruaçu; e nos quilômetros 302 e 310, em Rialma. Também entre esses horários, estão previstas atividades de reparo e recuperação de obras do quilômetro 318 ao 212, entre Rianápolis e Uruaçu. Todas as atividades estão sujeitas à alteração em função de necessidades operacionais ou condições climáticas.

