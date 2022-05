Cidades BRs-153 e 414 terão restrições parciais para obras nesta semana Durante as intervenções, programadas para 23 a 28 de maio, serão realizados bloqueios, com operação ‘pare e siga’ em diversos pontos das rodovias

Entre segunda-feira (23) e sábado (28) a concessionária Ecovias do Araguaia, responsável pelas rodovias BR-153, BR-080 e BR-414, promove serviços de pavimentação, manutenção e conservação da malha viária entre os estados de Goiás e do Tocantins. Durante os bloqueios, programados para ocorrer de forma alternada, entre 6h e 18h, o fluxo do trânsito será intercalado entre p...