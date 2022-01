Cidades Busca por menina de 4 anos que sumiu em riacho de Guarani de Goiás completa 5º dia Cinco bombeiros e 15 voluntários trabalham na busca por criança

As buscas pela menina Tamires Alves dos Santos, de 4 anos, completam cinco dias neste domingo (2). A garotinha brincava com o irmão em Guarani de Goiás, no Nordeste goiano, às margens de um riacho quando caiu na água e desapareceu. O acidente aconteceu na última quarta-feira (29). Além de cinco bombeiros, outros 15 voluntários auxiliam nas buscas. Neste domingo, a corporação c...