A Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta terça-feira (14) um Projeto de Lei (PL) que garante à população o direito de alimentar animais de rua em Goiânia. Caso o projeto seja aprovado pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos), qualquer pessoa passa a ter o direito de fornecer água e alimento, em espaços públicos, a animais de rua, incluindo cães e gatos comunitários.

De acordo com a vereadora Luciula do Recanto (PSD), autora do PL, são necessárias políticas públicas e mudanças comportamentais para reduzir o abandono de animais, incentivar a posse responsável e a castração. “Enquanto isso não ocorre, é urgente garantir direitos básicos do bem-estar animal: não ter fome nem sede”, explicou.

Caso a matéria seja sancionada pelo prefeito Rogério Cruz, quem tentar impedir a alimentação dos animais (cidadão ou agente do poder público) responderá por crime de maus-tratos e infração ambiental de natureza grave, com cobrança de multa. A pena prevista para esse tipo de crime pode chegar até cinco anos de reclusão.

As denúncias, segundo Luciula, devem ser feitas à Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) e à Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente (Dema), que possui departamento especializado em causas animais.

Agência Municipal de Meio Ambiente

Para atender, principalmente, os animais de rua, a Prefeitura de Goiânia distribui comedouros e bebedouros em parques da cidade. A Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) faz a manutenção e a reposição dos alimentos e da água disponibilizada aos pets, mas os próprios moradores também podem fazer essa doação.

Conforme reportagem do O POPULAR publicada em outubro de 2022, a cidade de Goiânia tem aproximadamente 1,5 milhão de habitantes e conta com cerca de 300 mil cachorros, sendo quase 30 mil deles em situação de abandono. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), que não possui uma estimativa de número de gatos na capital.

A legislação brasileira prevê que alimentar animais com o intento de causar-lhes mal, agravamento de sua saúde ou mesmo a morte é caracterizado como maus tratos. Segundo a vereadora Luciula do Recanto, é lícito ao cidadão, o que a lei não proíbe, o que é diferente em relação ao servidor público, que está amarrado à lei e só pode fazer o que a norma determina.

“Essa regulamentação veio para que o cidadão possa exercer o direito de promover dignidade e salubridade aos animais sem que haja oposição de outros particulares e de agentes públicos”, informou.