Cidades Câmara de Goiânia decreta luto de 3 dias pela morte de Terezinha, mãe do vice-presidente da Casa Sessão ordinária desta terça-feira (9) foi cancelada pela Mesa Diretora em razão do velório e do sepultamento

A Câmara de Goiânia decretou luto de três dias no Poder Legislativo pela morte de Terezinha de Jesus Silva, mãe do vice-presidente da Casa, vereador Clécio Alves (Republicanos). A sessão ordinária desta terça-feira (9) foi cancelada pela Mesa Diretora em razão do velório e do sepultamento. O presidente da Casa, vereador Romário Policarpo (Patriota), presto...