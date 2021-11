Cidades Câmara de Goiânia decreta luto de três dias pela morte de Marília Mendonça O presidente do Legislativo, vereador Romário Policarpo (Patriota), assinou o decreto de luto na instituição

A Câmara de Goiânia decretou nesta sexta-feira (5/11) luto de três dias pela morte da cantora goiana Marília Mendonça. O presidente do Legislativo, vereador Romário Policarpo (Patriota), assinou o decreto de luto na instituição. A cantora estava em tratativas com a Câmara Municipal para ser madrinha do projeto Goiânia Capital Nacional da Música Sertaneja, propos...