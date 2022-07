Cidades Câmara de Goiânia terá 30 dias para aprovar 17 leis complementares Impossibilidade de tramitar todos projetos referentes ao Plano Diretor fará com que vereadores pensem em prioridades, como Código de Parcelamento

O novo Plano Diretor (PD) de Goiânia, sancionado em março deste ano pelo prefeito Rogério Cruz, deverá entrar em vigor no dia 1º de setembro próximo sem que todas as suas leis complementares, que tornam práticas as diretrizes do documento, estejam aprovadas. A legislação dá um prazo de 180 dias para entrar em vigor justamente para que se tenha um tempo de adaptação ao...