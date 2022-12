Cidades Câmara de Goiânia vai analisar tombamento do Setor Jaó Projeto de lei é de iniciativa de moradores do bairro que querem manter vizinhança com casas horizontais e comércio local

Um projeto de lei que propõe o tombamento do traçado urbano paisagístico e do padrão de ocupação de lotes do Setor Jaó foi apresentado nesta terça-feira (13) no plenário da Câmara Municipal de Goiânia. A ação é do vereador Mauro Rubem (PT), a quem foi confiada a proposta dos moradores do bairro representados pela Associação dos Moradores do Setor Jaó (Amojaó) e Conselho Comu...