Cidades Câmara de Inhumas decide abrir procedimento para apurar ida de vereador a ato terrorista em Brasília Órgão legislativo se referiu aos atos como “inadmissíveis”

Em resposta a uma solicitação de informações feita pela Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), a Câmara Municipal de Inhumas informou que vai instaurar um procedimento para apurar a ida do vereador José Ruy (PTC) aos atos terroristas ocorridos em Brasília no último domingo (8). O político aparece em um vídeo que viralizou nas redes sociais caminhando e acenando p...