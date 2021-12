Cidades Câmara Municipal de Cuiabá aprova em primeiro turno Dia do Orgulho Hétero De autoria do vereador bolsonarista Tenente Coronel Paccola (Cidadania), o projeto só recebeu um voto contrário

A Câmara Municipal de Cuiabá (MT) aprovou na terça-feira (21) em primeira votação um projeto de Lei que cria o Dia do Orgulho Hétero na cidade. De autoria do vereador bolsonarista Tenente Coronel Paccola (Cidadania), o projeto só recebeu um voto contrário. De acordo com o PL, a data deve ser celebrada todos os anos no terceiro domingo do mês de dezembro. Na primeira vo...