Cidades Câmara vai manter cronograma de tramitação do Plano Diretor de Goiânia Casa decide não acatar recomendação do MP-GO para devolver projeto ao Paço e deixar audiências para 2022

A Câmara Municipal respondeu na tarde desta segunda-feira (13) a recomendação feita pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) no último dia 7, quando a 7ª Promotoria de Justiça entendeu que o projeto de atualização do Plano Diretor de Goiânia (PDG) deveria ser devolvido ao Paço Municipal. Na resposta, o presidente da Casa, Romário Policarpo (Patriota), solicita q...