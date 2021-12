Cidades Câmeras de segurança mostram que idoso atropelado por ônibus atravessava na faixa de pedestres Pedro de Souza, de 72 anos, foi atingido pelo veículo do transporte coletivo na última sexta-feira (3); vídeo do acidente foi divulgado nesta segunda pela polícia

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Pedro Maximiliano de Souza, de 72 anos, foi atingido por um ônibus do transporte coletivo, da linha Eixo Anhanguera, enquanto atravessava pela faixa de pedestres, na Avenida Anhanguera, no Setor Aeroporto, em Goiânia. O acidente ocorreu no fim da tarde da última sexta-feira (3). O motorista fugiu do local...