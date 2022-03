Cidades Câmeras do Parque Vaca Brava estão desligadas Programa de videomonitoramento do tráfego da Capital, iniciado em 2017 no entorno do parque do Setor Bueno, durou até o final de 2019, mas placas continuam no local

Os motoristas que transitam pelo Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, ainda veem as placas indicando que o local tem o trânsito fiscalizado pelas lentes de câmeras de videomonitoramento. No entanto, desde 2020 que os dez equipamentos não estão em funcionamento e há postes que já não possuem os aparelhos instalados. Iniciado em 2017, o projeto de monitoramento dos motoristas ...