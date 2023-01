Cidades Câmpus do IF Goiano em Urutaí abriga resistência da etnia Xakriabá Câmpus local do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) recebe desde 2008 um grande número de integrantes do povo Xakriabá, do norte de Minas Gerais

Em Urutaí, a 168 km de Goiânia, a formatura no mês de dezembro da primeira mulher indígena em um curso superior no câmpus local do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) traz uma enorme simbologia. Gilmara Rodrigues de Souza, de 36 anos, que fez licenciatura em Química, é um dos mais de 300 membros de sua etnia, os Xakriabá, do norte de Minas Gerais, que mantém uma estr...