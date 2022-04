Cidades Cão segue por quase 20 km ambulância que transportava o tutor, em Mineiros Médico Igor Paiva, que atendeu o paciente assim que ele chegou à unidade, ficou sensibilizado com a cena e conseguiu uma forma de deixar o animal com seu dono enquanto ele aguardava o resultado dos exames

Um cachorro da raça pastor Alemão seguiu seu dono por 8 quilômetros até uma unidade de saúde, em Mineiros, no sudoeste de Goiás, depois que o homem passou mal e foi levado por uma ambulância. O Mandraque ficou ao lado do paciente até o momento da alta e depois o acompanhou novamente até em casa, percorrendo cerca de 20 quilômetros no total. A cena foi registrada pelo m...