Um cão foi resgatado na tarde da última terça-feira (21) na zona rural de Goiânia, na saída para Trindade. O animal de médio porte não mexia as patas, estava sujo, com pestes e um tumor nas genitálias. Não se sabe se a paralisia do animal se deve a um atropelamento ou a doenças.

O resgate foi feito pela equipe do ‘Lar dos animais Goiânia’ e encaminhado para tratamento veterinário. Em entrevista ao POPULAR, Mônica Raquel Aquino, uma das responsáveis pelo abrigo ‘Lar dos Animais’, conta que o cachorro foi diagnosticado com tumor nos testículos. Ele deve passar por exames de raio-x e ultrassom, na tarde desta quarta-feira (22), para posterior cirurgia de retirada das partes afetadas já nesta quinta-feira (23).

Atualmente o cão está no abrigo do grupo que o resgatou, tomando remédios para controle da infecção e das pestes. Aquino revela que o mais provável é que este animal tenha sido abandonado naquele local. A protetora revela que o cachorro já tem uma certa idade e possuia coleira.

Como suas patas traseiras não se movimentam e não apresentam sinais de ter se arrastado, a conclusão é que o cão velho e doente tenha sido abandonado em local isolado para morrer. “Falta de recurso financeiro aliado à falta de ética”, a protetora dos animais denuncia a situação, que é mais normal do que se imagina.

No local, foram encontrados outros dois animais que não foram resgatados no momento em que foram feitas as imagens acima. Uma segunda equipe da ONG deve ser enviada ainda hoje para fazer os outros dois resgates.

Estão abertas as doações para o cuidado deste animal e dos outros sob cuidados do 'Lar dos Animais’. Para doar e ajudar na atenção dos mais de 700 cães e gatos sob cuidado da instituição, é só enviar um pix para abrigolardosanimais@gmail.com.

