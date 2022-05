Cidades Cachorro é salvo após ficar com a cabeça presa dentro de bueiro, em Caldas Novas Bombeiros utilizaram sabão para fazer resgate sem machucar o animal

Um cachorro ficou com a cabeça presa na tampa de um bueiro, em Caldas Novas, município localizado a 169 quilômetros da capital goiana. Com a ajuda de moradores, na última segunda-feira (16), o Corpo de Bombeiros conseguiu retirar o animal utilizando sabão para fazer o resgate sem machucá-lo. Os moradores do bairro Reserva Ville tentaram socorrer o animal enrola...