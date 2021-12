O cachorro que foi agredido com um cabo de rodo pelo próprio tutor, em Goiânia, perdeu a visão de um dos olhos. A informação é da ONG Grupo Vida Lata, que ficou responsável pelos cuidados do animal após a prisão do antigo tutor pela Polícia Civil, por meio da Delegacia do Meio Ambiente (Dema).

O Vida Lata afirmou que o cão e um filhote de gato, que também foi resgatado no mesmo local, foram encaminhados ao Hospital Veterinário São Francisco de Assis, onde receberam os primeiros cuidados. O cachorrinho fez uma consulta com oftalmologista, que constatou a perda de visão. Agora, ele precisa passar com urgência por uma enucleação, que seria a retirada do globo ocular.

Para o procedimento, a ONG pede ajuda financeira. Isso porque a dívida com as clínicas já passa dos R$ 30 mil, acumulada ao longo do ano. Além das doações, o Vida Lata precisa de pessoas que se disponham a oferecer um lar temporário seguro para o cachorro e para o gatinho até que possam ser adotados de forma definitiva.



Mudança de nome

A ONG também informou que, a partir de agora, o nome do cãozinho será Ayume, que em japonês significa “aquele que segue em frente”. “É o que vamos oferecer a ele, oportunidade de seguir em frente, de nunca mais ser ferido por brincar, de mesmo com um olhinho somente ainda enxergar que existem pessoas boas em quem ele possa confiar”, diz a instituição.



Informações para doações:



pix@vidalata.com.br

PICPAY: vidalata

C de crédito: vidalata.com.br/doe



BB

Ag 1610-1

POUP 107240-4

Var. 51

Carlos C Elias Filho



CEF

Ag: 1550

CC: 32238-7

Carlos C Elias Filho



Santander

Ag 2032

CC 01035278-9

Carlos C Elias Filho



Bradesco

Ag 1840

Poup 100.6572-0

Wanessa M Candido Mendonca



Itaú

Ag 7138

Poup 01666-7

Cinthia Siqueira/ Carla G.