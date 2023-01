Um cachorro da raça Rottweiler invadiu uma casa em Minaçu, região Norte do Estado, e atacou três pessoas que estavam na residência. O caso aconteceu na manhã do último domingo (1°), quando o cachorro fugiu de sua casa e invadiu o local, onde uma família estava reunida para o almoço.

Os três homens atacados estavam reunidos preparando o almoço quando o cachorro invadiu o local e foi em direção até uma criança de cinco anos. De acordo com eles, o animal estava rosnando para a sobrinha deles, que correram para tentar ajudar. O Rottweiler, então, começou a ataca-los com diversas mordidas.

Os homens conseguiram impedir o animal, mas sofreram ferimentos nas mãos e nos braços. As vítimas receberam atendimento médico no Hospital Municipal de Minaçu e retornaram para casa após serem atendidos. As outras pessoas que estavam na casa não se feriram.

Segundo as vítimas, o cachorro pertence a um vizinho que estava viajando e deixou uma pessoa cuidando do animal. Em um dos momentos em que o cuidador foi ao local, o portão ficou aberto e o rottweiler fugiu. Após o acidente, ele foi pego e levado de volta para casa.

A reportagem não conseguiu contato com o dono do animal até a última atualização dessa reportagem. O caso não foi registrado na Polícia Civil.

Morte em Morrinhos

Na noite da última sexta-feira (30), em Morrinhos (Sul de Goiás), uma idosa de 73 anos morreu depois de ser atacada por um cachorro. O animal pertencia a vizinhos e a suspeita dos familiares da vítima é que ele tenha entrado no quintal da casa dela após o muro, que divide os lotes, desabar por causa da chuva que aconteceu nos últimos dias.

Quando os parentes da idosa retornaram à casa, ela ainda estava sendo atacada pelo animal. No entanto, quando o Corpo de Bombeiros chegou à casa da vítima, ela já havia morrido. Após o ataque, o cachorro teria saído do local ao perceber o disparo de uma arma de fogo realizado por um policial. A corporação não soube informar se o tiro atingiu ou não o animal.

