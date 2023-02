Um homem foi flagrado por câmeras de segurança acertando uma pedrada em cachorro. O caso aconteceu na última quarta-feira (22) em Valparaíso de Goiás, à 200km de Goiânia. O animal ficou com as pernas paralisadas e não conseguiu andar depois que foi atingido.

Nas imagens é possível ver o cachorro se aproximando do suspeito e sendo atingido pelo que parece ser uma pedra. De forma imediata o animal parece gritar e tenta andar, mas as pernas parecem estar imóveis por causa do golpe. Em seguida o cachorro se arrasta no asfalto até ficar fora do alcance da câmera.

Depois de acertar o cachorro, é possível ver que o homem continua andando normalmente. A delegada Samya Nogueira, da Polícia Civil (PC) de Valparaíso, informou que ainda não conseguiu identificar o suspeito para iniciar as buscas.

Ainda segundo a delegada, uma ocorrência foi registrada pelo tutor do cachorro. Como não houve flagrante, o tutor deve apresentar o exame veterinário constatando as lesões. Ainda de acordo com a ocorrência, o tutor disse que o animal estava na frente da casa e, pela descrição, fraturou a bacia, completou a delegada.

