O estado de Minas Gerais confirmou na terça-feira (23) o primeiro caso de varíola dos macacos em um cachorro no Brasil.

A secretaria estadual recebeu a confirmação na segunda-feira (22) da Fundação Ezequiel Dias, que realizou os exames laboratoriais. Este é o primeiro relato de transmissão da doença do ser humano para animais no país.

O cachorro é um filhote de cinco meses que contraiu a doença após o dono também ser diagnosticado, no começo do mês, com a monkeypox em Juiz de Fora.

"Paciente e cão estão isolados em domicílio e passam bem, conforme informação da Regional de Saúde. O único contato humano domiciliar do paciente continua assintomático e segue em monitoramento", complementa a secretaria de Saúde de Minas Gerais.

O primeiro caso de varíola dos macacos em cachorros foi identificado na França, em Paris, e foi confirmado por um estudo publicado pela revista científica The Lancet. O animal também contraiu a monkeypox dos donos.

Após realizar o teste que confirmou a presença do patógeno no bicho de estimação, os cientistas fizeram o sequenciamento genético das amostras colhidas de um dos donos e do cão. Os resultados mostraram que os vírus eram idênticos, o que praticamente confirma a transmissão do monkeypox dos humanos para o cachorro.

Também nesta terça, a cidade de São Paulo teve a primeira confirmação em bebê. A criança diagnosticada com varíola dos macacos tem dez meses.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o bebê está atualmente em isolamento domiciliar na capital e está "clinicamente estável e sem sinais de agravamento". Ele apresenta um quadro já esperado para a doença, com febre e lesões na pele.

COMO É A TRANSMISSÃO E QUAIS OS SINTOMAS

De acordo com balanço de hoje do Ministério da Saúde, o Brasil apresenta 3.896 casos de varíola dos macacos, sendo 2.528 no estado de São Paulo. A pasta lançou ontem uma campanha de conscientização sobre a doença, informando a população sobre a transmissão, contágio, sintomas e prevenção da 'monkeypox'.

CONFIRA ABAIXO OS SINTOMAS MAIS COMUNS:

- Febre;

- Dor de cabeça forte;

- Inchaço nos linfonodos (conhecido popularmente como "íngua");

- Dor nas costas;

- Dores musculares;

- Falta de energia intensa.

A transmissão acontece, na maior parte dos casos, por contato físico pele a pela com lesões, ou fluidos corporais, mas, também pode ocorrer através de objetos contaminados por alguém infectado. Importante relembrar que a doença afeta todo mundo, independente de sexualidade, idade ou raça.