Cidades Cachorro segue dono em ambulância até hospital, em Aparecida de Goiânia; vídeo Socorristas do Samu ficaram comovidos ao perceber que animal estava preocupado com dono e o seguiu até unidade de saúde

Um vídeo ganhou repercussão na internet por mostrar a amizade entre um cachorro e seu dono, em Aparecida de Goiânia. O tutor do animal, um idoso que havia caído desacordado em uma via pública da cidade, foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que acabou seguida pelo animalzinho até a unidade de saúde. O caso ocorreu na última t...