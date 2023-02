Um cachorro viralizou na internet após “tirar dúvida” com uma professora de Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia. O estudante de agronomia Raul Maciel, de 22 anos, filmou quando o cachorrinho pulou na mesa da professora abanando o rabinho e latiu (assista acima). Na verdade, o “Garrafa”, como é chamado pelos “colegas de turma”, estava querendo uma garrafinha que estava em cima da mesa para brincar.

“O cachorro tirando dúvidas, eita como estudam os cachorros da UFG”, escreveu Raul, no post que viralizou.

O vídeo foi gravado no dia 10 de fevereiro deste ano e já reuniu mais de 48,2 mil visualizações no Twitter. O caso aconteceu em uma sala de aula da Escola de Agronomia (EA).

Nas imagens, é possível ver o cachorro de pé, encostado na mesa da professora e latindo para ela. No vídeo, Raul falou: “Ele quer a garrafa”. O estudante contou que o animal aproveitou o momento que uma colega entrou na sala para entrar junto.

“O cachorro entrou no meio de uma apresentação de trabalho acadêmico. Ele aproveitou para entrar e foi fazer a bagunça dele. A gente achou que ele queria água porque ele latia muito para as garrafinhas. Mas, na verdade, ele queria pegar as garrafinhas para brincar”, contou.

Raul contou que o cachorrinho já é conhecido nas dependências da escola de agronomia e também pelos alunos da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ).

“Depois do vídeo, eu peguei minha garrafinha e dei para ele brincar, porque enquanto alguém não desse a garrafinha para ele, o cachorro não saía. Ele tem fama lá na escola de agronomia e na veterinária de ser bem atentado”, disse.

Como o “Garrafa” não tem dono e vive nas dependências da faculdade, os estudantes colecionam histórias com o cachorrinho.

“Uma vez, era umas 7h30 e ele estava brincando e pulou em mim e me sujou todo. Cheguei na aula cheio de pata de cachorro”, disse Raul, aos risos.

