Aprovado em tempo recorde na Assembleia Legislativa após a comoção causada pelo assassinato da estudante Luana Marcelo Alves, de 12 anos, o Cadastro Estadual de Pessoas Investigadas pela Prática de Crimes contra a Dignidade Sexual se encontra em fase de análise para sua estruturação sem um prazo definido para que comece a funcionar de fato. A iniciativa é criticada por advogados criminalistas e representantes da área na seccional goiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO).

Luana foi morta no dia 27 de novembro pelo servente de pedreiro Reidimar Silva Santos, de 31 anos, e o cadastro foi sugerido pelo governador Ronaldo Caiado (UB) após uma visita aos pais da estudante, no dia 1º de dezembro. No dia 5, um projeto de lei foi enviado para a Assembleia Legislativa e aprovado em definitivo pelos deputados no dia 8. Uma semana depois, o cadastro se tornou realidade por meio da publicação da lei estadual 21.683 no Diário Oficial do Estado (DOE).

O cadastro prevê um banco de dados informatizado e sigiloso, com informações e características de pessoas que figuram como suspeitas, investigadas ou indiciadas, inclusive adolescentes, por crimes relativos a dignidade sexual, como estupro. Este cadastro só poderia ser acessado por policiais civis que estivessem investigando casos de crimes sexuais. O sistema está sendo implementado pelo Grupo Estadual de Repressão a Estupros (Gere), criado pela Polícia Civil de Goiás em fevereiro de 2021 e comandado pela delegada Karla Fernandes.

No banco de dados serão incluídos dez tipos de informações sobre os cadastrados, como a qualificação dos mesmos (nome, endereço, telefone), características físicas pormenorizadas, informações sobre escolaridade e profissão, endereço de locais frequentados no presente ou passado, características individualizadoras, vida pregressa, perfis e contas existentes em redes sociais e aplicativos e local de moradia nos últimos três anos.

Todas as pessoas incluídas no cadastro serão monitoradas – física ou virtualmente e de forma “velada ou ostensiva” – e os cadastrados terão de fazer visitas mensais a uma delegacia.

Especialistas ouvidos pelo POPULAR afirmam que o cadastro cria uma situação difícil de ser colocada em prática ao obrigar agentes de segurança a ficar em permanente vigilância contra as pessoas monitoradas. Não há uma estimativa de quantos suspeitos poderiam estar cadastrados neste sistema. Além disso, faltam critérios sobre quem será incluído no cadastro, havendo o risco de abordagens indevidas e ilegais. Também é questionada a legalidade da obrigação de visitas mensais a uma delegacia e da inclusão de nomes de adolescentes no sistema, além de dados envolvendo pessoas apenas investigadas.

“Sem demora”

A titular do Gere disse que para a efetivação do cadastro são necessárias ainda muitas “adaptações a nível operacional” e que a Polícia Civil está ainda na fase “de como serão aplicadas na parte logística e de tecnologia da informação (TI)”. “São questões de ordem sigilosas, pois as delegacias especializadas são municipais e têm acesso restrito. A execução completa ainda está em fase de análise e estudo”, afirmou.

A delegada destaca que este tipo de monitoramento já tem sido feito por meio de ferramentas que o Gere conseguiu junto a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO). “Somos o primeiro grupo especializado em estupro no Brasil, em investigação de crime em série e de autoria ignorada”, afirmou. O cadastro criado por lei em dezembro, segundo ela, vai envolver mudanças nestas plataformas já utilizadas.

Karla preferiu não apontar uma data para o cadastro sair do papel, mas disse que não vai demorar. “Não há como afirmar a sua execução. Mas não será demorado.” Ainda segundo ela, o projeto já estava sendo pensado antes do assassinato de Luana.

Luana foi morta na manhã do dia 27, um domingo, quando voltava para casa após comprar salgados em um mercado a 330 metros de onde morava, no Setor Madre Germana II, em Goiânia. Ela foi abordada por Reidimar, que estava em um carro, e levada para a casa dele, a algumas quadras dali. Em depoimento na delegacia, o servente contou que ela resistiu a uma tentativa de estupro e por isso a matou estrangulada. Em seguida, abusou do corpo da estudante e o incinerou.