Um homem cadeirante foi preso suspeito de atirar contra guardas civis de Jataí e por porte ilegal de arma de fogo, logo após chegar na rodoviária da cidade, informa a Guarda Civil Metropolitana de Jataí (GCMJ). Essa é a terceira vez que o homem é preso. A prisão aconteceu no sábado (4).

De acordo com o relato da GCMJ, havia a informação de que o suspeito saiu de Uberlândia, em Minas Gerais, com uma grande quantidade de drogas e que desceria em Jataí. A operação se concentrou nas entradas da cidade, mas ficou sabendo que ele já havia chegado na rodoviária.

A GCMJ disse que, ao perceber que seria abordado pelos guardas, o suspeito pegou um revólver calibre 38 e atirou quatro vezes contra um agente, mas que não foi atingido. Após concluir a abordagem e a revista, não foi localizado nenhuma droga com o homem.

Contudo, foi verificado que havia um mandado de prisão por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo expedido anteriormente pela polícia do Distrito Federal (DF). A GCMJ informou que ele já possui passagem policial por porte de arma de fogo e outros crimes. A operação aconteceu em conjunto com o 15º Batalhão da Polícia Militar e do Batalhão de Cães.

Como o nome do suspeito não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa do homem.