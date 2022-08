Cidades Cadela é abandonada por dono e fica 10 dias sem comida e água Animal foi resgatado pelo Grupo de Proteção Animal (GPA) da Delegacia Estadual de Crimes Contra o Meio-Ambiente (Dema)

Uma cadela que estava abandonada há mais de 10 dias pelo tutor foi resgatada nesta segunda-feira (15) pelo Grupo de Proteção Animal (GPA) da Delegacia Estadual de Crimes Contra o Meio-Ambiente (Dema) no setor Monte Pascoal, em Goiânia. As investigações apuraram que o dono do animal se mudou para o interior e o deixou trancado, sem comida e água e sem nenhum respon...