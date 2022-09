Dandara. Esse é o nome da cadela que faz sucesso com moradores de Itapaci por uma hábito, no mínimo, inusitado: além da fofura, a cadela é conhecida por pegar o ônibus sozinha e até sentar no banco para passear pela região.

A cachorra não tem um dono único, sendo cuidada por vários moradores de Itapaci. Ao G1, a enfermeira e comerciante Arlete Oliveira conta que é quase possível traçar um mapa do tour que Dandara faz pelo município.

"Ela gosta mesmo é da rua, anda a cidade toda. Todos os dias ela entra nos ônibus", conta a enfermeira, que destaca que algumas pessoas já tentaram adotá-la, mas ela sempre acaba fugindo de volta para sua rotina itinerante.

Arlete relata ainda que Dandara pode ser encontrada frequentemente aos domingos, na feira realizada no setor Central. Porém, se o município tem limites, a cadela, não. Além de pegar a condução e nem pagar passagem, Dandara ainda entra em escolas, "assiste aulas" com os estudantes e faz a festa onde chega.

"Todo mundo conhece da cidade a Dandara e faz a festa quando ela chega", explica Arlete, que sempre alimenta a cadela quando ela aparece em sua distribuidora de bebidas.

