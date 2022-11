O filhote de mouflon asiático, batizado de Café, ganhou um novo lar no Zoológico de Goiânia. O bichinho, que nasceu no parque há dois meses, foi rejeitado pela mãe e se mudará para o espaço nesta terça-feira (22). Café é amamentado com mamadeira e tem dois irmãos: o Biscoito e a Bolacha.

No novo recinto, o animal viverá acompanhado por 11 animais que já moram local. O mouflon é um carneiro selvagem nativo da região do Mar Cáspio, na Ásia Central. No início deste ano, sua irmã, a Bolacha, também foi rejeitada pela mãe.

O presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Valdery Júnior diz que o filhote foi bem observado desde os primeiros dias de vida. “Observamos que a mãe não iria dar a ele o suporte necessário. Então, imediatamente o colocamos sob cuidados especiais dos nossos veterinários”, explicou. “A equipe de veterinários teve que ordenhar a mãe, para servir o primeiro alimento, o colostro, e prover o seu enriquecimento nutricional”, completou.

É observado que o fato do animal não ser nativo da fauna brasileira, a espécie tem se sentido à vontade para se reproduzir dentro do parque. Este é o segundo nascimento de mouflon asiático no Zoo.

Funcionamento do parque

O Zoológico é aberto de quarta-feira a domingo, das 8h30 às 17h, com compra de ingresso até às 16h.

O valor é R$ 5 a inteira e R$ 2,5 a meia para idosos com 60 anos ou mais, estudantes com a Carteira de Identificação Estudantil (CIE), jovem de baixa renda devidamente identificado, professores das redes estadual e municipal de ensino, doadores de sangue habituais, devidamente identificados.

São isentos crianças com até 5 anos, pessoas com deficiência e acompanhante.

Não é aceito cartão e nem PIX, apenas dinheiro em espécie.

