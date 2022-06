Após a prisão de Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, de 26 anos, nesta quarta-feira (29), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) celebrou o resultado da ação policial. "Meus parabéns a todos os envolvidos nessa operação. Que justiça seja feita", disse. O suspeito é investigado por matar a tiros dentro de uma farmácia no Setor Bueno o policial civil aposentado João do Rosário Leão, de 63 anos. O homem era ex-namorado de uma das filhas da vítima, Kennia Yanka

Felipe passou por exames no Instituto Médico Legal (IML) e será ouvido na Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH) para dar detalhes do crime. Ele foi capturado pela polícia no Conjunto Riviera, em Goiânia, na casa de familiares, que o acobertavam. A mãe do suspeito estava no local. Felipe não reagiu à prisão.

Cerca de 20 policiais estavam mobilizados na busca pelo suspeito e a família da vítima chegou a oferecer uma recompensa de R$ 10 mil para quem tivesse informações de Felipe.

Relembre o crime

O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (27) em uma farmácia localizada no Setor Bueno, em Goiânia. Imagens de câmeras de segurança registraram quando Felipe Gabriel entrou no local, se aproximou do balcão e disparou contra João do Rosário Leão, que chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), mas não resistiu.