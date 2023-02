O governador Ronaldo Caiado apresentou em uma reunião em Brasília, nesta segunda-feira (6), a proposta de duplicação da GO-213, entre os municípios de Caldas Novas e Morrinhos, no Sudoeste goiano. Caiado informou que Goiás já tem disponibilidade orçamentária, mas que não pode dar uma data para o início das obras já que elas devem ser analisadas pelo Exército.

“Entregamos hoje um projeto para que seja analisado pelo Exército. Mas hoje temos orçamentariamente disponibilidade para podermos cumprir o acordo que for feito com o Exército Brasileiro”, ressaltou.

De acordo com o governo, o primeiro trecho a ser duplicado tem 39 km e vai de Morrinhos ao entroncamento com a GO-507, na entrada de Rio Quente. O segundo trecho tem 18 km e vai do trevo de Rio Quente até Caldas Novas.

O papel de duplicação e restauração da rodovia deve ficar por conta do Exército, que de acordo com Caiado tem experiência na execução de obras. “Nada mais gratificante do que ter o padrão de excelência do Exército cuidando para que tenhamos uma duplicação da GO-213”, destacou o governador.

Caiado reforçou também que a escolha do local das obras se justifica pelo fluxo de turistas na região.

Convênio

O governador entregou o projeto de recuperação da rodovia ao comandante do Exército e reforçou acreditar que as obras devem sair do papel ainda neste ano. “O general disse que terá todo interesse em transformar isso em realidade. Saio convencido de que teremos nesse ano de 2023 o primeiro convênio assinado com o Exército Brasileiro”, informou Caiado.

De acordo com o governante, o projeto só não foi colocado em prática em 2022 por conta do teto de gastos.

Além do comandante do Exército, participaram do evento o general Tomás Paiva, o general Paulo Roberto Viana Rabelo, chefe interino do Departamento de Engenharia e Construção (DEC) do Exército, e o general de Brigada Rogério Cetrim de Siqueira, diretor de obras de cooperação do Exército.