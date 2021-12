Cidades Caiado troca direção do sistema prisional em Goiás Franz Rasmussen estava no cargo desde fevereiro e entrou de férias em novembro após polêmica sobre contratação de empresa para entrega de marmita e queixa de coronel da PM supostamente ofendida por ele

O governador Ronaldo Caiado (DEM) exonerou o tenente-coronel da PM Franz Rasmussen Rodrigues do cargo de diretor-geral de Administração Penitenciária e colocou em seu lugar o policial penal de carreira Josimar Pires Nicolau do Nascimento. A substituição foi oficializada em suplemento do Diário Oficial do Estado (DOE) publicado no começo da noite desta quinta-feira (16). Josimar ocupav...