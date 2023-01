Uma semana após ser interditado por cerca de 24 horas, o Cais Deputado João Natal, no Leste Vila Nova, recebeu parte dos reparos estruturais paliativos que a unidade necessita. Os trabalhos foram iniciados após acordo firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego), que havia determinado que médicos estavam proibidos de atender no local diante de um quadro de precariedade.

A frente da unidade, que estava tomada por mato alto na última semana, foi roçada. Dentro do Cais instalações hidráulicas já foram recuperadas, o que permitiu a liberação de banheiros que há meses estavam interditados. Os trabalhos atuais estão focados na troca das instalações elétricas. Parte das luzes queimadas foi trocada, mas os eletricistas seguem trabalhando em outros reparos. O teto, que estava tomado por goteiras, também foi recuperado.

Uma enfermeira do local diz que a equipe está “surpresa” com a rapidez dos trabalhos feitos nos últimos dias. “Todo mundo feliz, porque tinha muito tempo que a gente enviava solicitação e nada”, conta. Um dos primeiros impactos positivos, conta a servidora, foi a liberação de um banheiro de funcionários que estava interditado havia meses. “Mas ainda tem muita coisa para ser feita”, aponta a enfermeira, que cita itens como a reposição da cerca na frente da unidade e o conserto dos aparelhos de ar-condicionado.

A SMS diz que em paralelo aos reparos paliativos está sendo elaborado o projeto para reforma geral da unidade onde por meio da qual serão sanadas as demais inconformidades apresentadas em relatório feito pela diretoria de Infraestrutura e logística da própria SMS. “A expectativa é de que em até 30 dias seja possível iniciar a reforma geral que ocorrerá sem que seja necessário fechamento da unidade”, informa a pasta por meio de nota.

Na última quinta-feira (5) o Cremego determinou a interdição ética da unidade, o que na prática vetava o trabalho dos médicos. Inicialmente a interdição valeria por 60 dias, podendo ser prorrogada caso as deficiências encontradas não fossem sanadas no prazo. Assim, o Conselho detalhou que a liberação dependia da correção das deficiências detectadas.

Com menos de 24 horas, porém, houve a revogação da interdição. Para a revisão quase imediata, o Cremego diz que levou em consideração a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) pelo secretário municipal de saúde, Durval Pedroso. No TAC, a SMS concordou com a correção das deficiências de forma escalonada, sendo algumas imediatas, ao longo de 15 dias, e outras em até 30 dias.

A SMS afirmou, no dia do ocorrido, que em nenhum momento a unidade de saúde ficou fechada, ou interditada. No entanto, pacientes considerados menos graves foram transferidos para outros locais durante a tarde e, dos quatro médicos escalados, apenas dois trabalharam para atender os casos mais graves.

Na decisão que impedia o atendimento médico no local, o Cremego descrevia a falta de cadastro da unidade no Cremego; falta de diretor-técnico; escala de médicos incompleta; inadequação da estrutura física; falta de medicamentos e materiais básicos; ausência de diversos equipamentos indispensáveis à prestação de serviços médicos; falta de Comissão de Controle de Infecção em Serviços de Saúde; não possuir Núcleo de Segurança do Paciente; faltam roupas de cama, chuveiro, pia e sanitário na área de repouso médico; falta de cadeiras para médicos e pacientes em consultórios, além da falta de lençóis nas macas.

Segundo a autarquia, a SMS já havia sido informada diversas vezes sobre os problemas. “O Ministério Público Estadual e a Vigilância Sanitária também já tinham sido alertados sobre as falhas que comprometem a segurança e a qualidade do exercício da Medicina na unidade”, diz.

A situação estrutural das unidades de saúde tem sido um desafio para a atual gestão. Um relatório apresentado em dezembro pela Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal mostrou que das 104 unidades visitadas em julho, 65 apresentaram situação estrutural precária. “Condições físicas incompatíveis com a atividade de saúde: paredes rachadas, infiltradas e mofadas, consultórios sem ar-condicionado, salas sem ventilação nem iluminação, banheiros interditados”, destaca trecho do relatório.

A SMS reconhece a precariedade estrutural generalizada. O secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso, diz que há trabalho acumulado. Segundo Pedroso, a gestão herdou problemas e que os dois primeiros anos de gestão foram impactados pela pandemia da Covid-19. “Quando assumimos a gestão, tínhamos mais de 850 ordens de serviços abertas sem atendimento de manutenção”, disse Pedroso para dar dimensão ao quadro crítico.

No fim do ano, a gestão municipal anunciou a reforma de seis unidades, a construção de 14 e a contratação de um plantão de manutenções corretivas e preventivas para trabalhos de menor porte. Este plantão, no entanto, tem encontrado dificuldades, conforme narra o secretário. “A intenção é fazer a manutenção corretiva de várias unidades para aí sim iniciar a manutenção preventiva. Hoje não temos condições de fazer manutenção preventiva em praticamente nenhuma unidade, já que quase todas as unidades estão com condições inadequadas”, afirmou ao POPULAR.

A SMS diz que com a contratação da empresa especializada em manutenção, reparos e reformas, todas as unidades de saúde do município estão recebendo algum tipo de serviço, mas não detalha o que já foi feito até o momento e onde. “Cada uma é atendida dentro de suas necessidades, tais como: troca de lâmpadas, roçagem, manutenção das redes elétricas e hidráulicas. Outros serviços, como reforma de telhados e pintura serão realizados assim que passar o período de chuvas frequentes”, descreve.