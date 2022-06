Câmeras de segurança em Pontalina registraram quando um carro funerário passa por um cruzamento no Setor Central e um caixão cai na rua. O motorista ainda segue alguns metros antes de parar. Mais vídeos gravados por quem passava no local mostram que ele recebe ajuda de outras pessoas e a urna é colocada de volta no carro.

A funerária Renascer da Paz é a responsável pelo transporte do corpo no vídeo. A empresa informou que o peso do caixão destravou o porta-malas do carro ao passar no cruzamento.

O corpo estava sendo levado para Aloândia. De acordo com a empresa, chegou no horário marcado para começar o velório. A urna não foi aberta com a queda e não teve danos.

Em novembro do ano passado, um caixão caiu em uma rua do Jardim Calixto, em Anápolis, enquanto era transportado por um carro funerário.

Vídeo gravado por um morador da região mostra o momento em que duas pessoas levam a urna para a calçada. Nas imagens, é possível ouvir um homem reforçar que há um corpo lá dentro.

