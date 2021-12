Cidades Calado, discreto, mas agressivo com companheiras: conhecidos descrevem perfil de Wanderson Pessoas que conviveram com homem procurado por triplo homicídio relatam uma rotina comum, que envolvia trabalhos em hortas e bebidas com conhecidos. Os mais próximos, porém, relatam descontroles

Primeiro em Luziânia, depois em Goianápolis e por último em Corumbá de Goiás. Desde que chegou a Goiás, há cerca de seis anos, Wanderson Mota Protácio, de 21 anos, foragido suspeito de cometer um triplo homicídio no último domingo (28), morou em três cidades goianas. As passagens breves não passaram despercebidas. As saídas foram mais emblemáticas do que as chegadas e a...