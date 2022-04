Cidades Caldas Novas decreta estado de emergência em saúde pública após aumento de casos de dengue Ação permite remanejamento de profissionais, contratação de servidores temporários e criação de força-tarefa para amenizar situação

Devido ao aumento de casos de dengue, o prefeito de Caldas Novas, Kleber Marra, decretou nesta terça-feira (19) estado de emergência em saúde pública. De acordo com o Departamento de Endemias, de janeiro a abril de 2022, foram registrados 959 casos da doença no município, enquanto que, no mesmo período do ano anterior, ocorreram 112 notificações, significando um aumento d...