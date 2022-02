Cidades Caldas Novas: Polícia ouve nesta terça (22) engenheiro do parque em que criança morreu em toboágua De acordo com o delegado Rodrigo Pereira, responsável pelo caso, além do profissional, os advogados que representam a família da vitima devem comparecer na delegacia

Uma semana após a tragédia envolvendo a morte do pequeno David Lucas, de 8 anos de idade, em um parque aquático em Caldas Novas, a Polícia Civil de Goiás deve ouvir nesta terça-feira (22) o engenheiro do parque DiRoma. O depoimento está marcado para às 14h30min. De acordo com o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Caldas Novas, delega...