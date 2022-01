Cidades Casos de Covid-19 disparam de 2 para 279 em 16 dias em Caldas Novas Segundo a pasta, dos 279 casos ativos no município, 277 cumprem isolamento domiciliar

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Caldas Novas registrou um aumento expressivo de casos confirmados de Covid-19 no município nas últimas semanas. O número passou de 2 para 279 em 16 dias – do dia 25 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro deste ano. Segundo a pasta, dos 279 casos ativos no município, 277 cumprem isolamento domiciliar e dois pacientes estão intern...