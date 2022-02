Cidades Corpo de menino que morreu após cair de toboágua é liberado do IML de Caldas Novas Acidente aconteceu por volta das 15 horas deste domingo (13). Garoto chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Atualizada às 9h33. O corpo do menino, de 8 anos, que morreu após cair de um toboágua no DiRoma foi retirado na noite deste domingo (13) do Instituto Médico Legal (IML) de Caldas Novas, no Sul de Goiás. O superintendente adjunto da Polícia Técnico-Científica, Ricardo Matos, informou ao POPULAR que o pai do garoto esteve na unidade e liberou o cadáver. Em seguida, uma funerária o retirou por volta...