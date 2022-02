Cidades Corpo de menino que morreu após cair de toboágua deve ser velado nesta tarde em Conselheiro Lafaiete Sepultamento também está programado para a tarde desta segunda-feira (14)

O velório do menino Davi Lucas de Miranda, de 8 anos, está previsto para a tarde desta segunda-feira (14) no Cemitério Parque Jardim do Éden, em Conselheiro Lafaiete. A despedida está marcada para acontecer das 14h às 16h. Em seguida, o corpo será levado para o Cemitério Nossa Senhora da Conceição, também no município, onde será sepultado. O garoto morreu após ...