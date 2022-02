Cidades Em 2016, criança despencou de mesmo brinquedo que causou morte em clube de Caldas Novas Ailton Gabriel Macedo de Carvalho, então com 7 anos, despencou de uma altura de 12 metros do mesmo brinquedo que causou a morte de David Lucas de Miranda, de 8 anos, no último domingo (13). Família relata que clube só prestou assistência após o caso repercutir na imprensa

O acidente no brinquedo Vulcão do Clube DiRoma, em Caldas Novas, não foi o primeiro envolvendo crianças no local. É o que conta Zeni Macedo, mãe de Ailton Gabriel Macedo de Carvalho, que na época tinha 7 anos. No dia 06 de janeiro de 2016, o garoto despencou de uma altura de 12 metros no mesmo brinquedo que provocou a morte de David Lucas de Miranda, de 8 anos, no último d...