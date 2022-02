Cidades Em nota, prefeitura de Caldas lamenta morte de menino que caiu de toboágua em clube do município Acidente aconteceu por volta das 15 horas deste domingo (13)

A prefeitura de Caldas Novas, no Sul de Goiás, em nota, manifestou pesar pela morte do menino, de 8 anos, que caiu de um toboágua no parque aquático do DiRoma Splash. O acidente aconteceu por volta das 15h deste domingo (13) e o óbito ocorreu após uma parada cardiorrespiratória. Segundo o comunicado, a prefeitura aguarda um laudo do Corpo de Bombeiros e demais autori...