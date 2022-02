Cidades Garoto que caiu de brinquedo em Caldas morreu com múltiplas fraturas e hemorragia, aponta laudo De acordo com a perita, os órgãos mais atingidos da criança foram os rins e os pulmões

O pequeno Davi Lucas de Miranda, de 8 anos, que caiu do toboágua no clube DiRoma, no dia 13 de fevereiro, morreu de múltiplas fraturas nos ossos do corpo e hemorragia grave, de acordo com o laudo de exame cadavérico. A informação foi confirmada ao O POPULAR pela perita da Policia Técnico Científica de Caldas Novas Khátia Magalhães. De acordo com a perita, os órg...