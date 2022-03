Cidades Mulher pula de prédio para fugir de agressões do marido e do enteado, em Caldas Novas, diz polícia Suspeitos negam as agressões. Eles foram autuados em flagrantes e liberados após pagamento de fiança

Atualizada às 13h14. Na madrugada do último sábado (5), uma mulher sofreu uma lesão em uma das pernas após pular de um apartamento no primeiro andar do prédio onde estava hospedada em Caldas Novas, município turístico do Sul de Goiás. Segundo a Polícia Civil (PC), a mulher foi levada até a delegacia por uma equipe da Polícia Militar (PM) e lá contou que pulou p...