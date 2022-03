Cidades Pais de menino que morreu após cair de toboágua em Caldas Novas serão ouvidos sexta-feira (4) Oitiva por videoconferência deve ser realizada durante a manhã e atende a um pedido dos advogados da família

Os pais do menino Davi Lucas de Miranda, de 8 anos, que perdeu a vida num parque aquático no dia 13 de fevereiro, em Caldas Novas, deverão ser ouvidos, por videoconferência, na manhã da próxima sexta-feira (4). A oitiva atende a um requerimento dos advogados da família, que vive em Conselheiro Lafaiete (MG). Responsável pelas investigações, o delegado Rodrigo Per...