Presidente do PDT em Goiás, Achiles Gonzaga de Menezes morre de câncer aos 46 anos, em Caldas Novas

O presidente do PDT goiano, Achiles Gonzaga de Menezes, de 46 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (16), em Caldas Novas, no Sul de Goiás. O ex-vereador e atual secretário de obras do município lutava contra um câncer de pâncreas e não resistiu ao agravamento da doença. Ele estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital do município. O pref...