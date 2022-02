Cidades Responsável por parque onde menino morreu presta depoimento em Caldas Novas Davi Miranda, de 8 anos, caiu, no último domingo (13) de um toboágua que estava fechado para manutenção

Um gerente-geral e um funcionário do DiRoma Splash prestaram depoimentos nesta segunda-feira (14), na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Caldas Novas, na investigação que apura a queda e morte do menino Davi Lucas de Miranda, de 8 anos, ocorrida no último domingo (13) em um dos brinquedos do parque aquático. As identidades dos depoentes não foram d...